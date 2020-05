L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Francesco Boccia, ministro per gli Affari Regionali: «Non è vero che tutti faranno le stesse cose dice il ministro degli Affari regionali – se il sistema di monitoraggio dirà che una Regione è ad alto rischio, dovrà richiudere. Non si ferma tutt’Italia però. D’ora in poi ognuno dovrà essere in grado di mettere in sicurezza il suo territorio. Chiudere tutto è stato doloroso e sofferto, ma necessario. E dal punto di vista di gestione della cosa pubblica era più semplice. Adesso che devi rimettere in moto non solo la vita, ma far ripartire l’economia con regole nuove, non puoi pensare di normare da Roma i passi che muove ogni essere umano che sta riaprendo».