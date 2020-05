L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle vacanze degli italiani. Giacomo Trovato, nuovo country manager di AirBnb in Italia afferma«Le ricerche su Airbnb ci dicono che l’82% degli italiani quest’anno trascorrerà le vacanze in Italia. La scelta di destinazioni nazionali è aumentata del 50% rispetto allo scorso anno, a discapito dell’estero, dove si è registrato un — 30% per i Paesi al di fuori dell’Europa e addirittura un — 70% per le mete europee». Tra i servizi più ricercati la piscina (24%) supera per la prima volta il wi-fi (13%, forse anche perché in tempi di lockdown ci si è attrezzati), seguono possibilità di introdurre animali domestici (30%), cucina accessoriata (11,8%), jacuzzi e aria condizionata.