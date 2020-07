L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus. L’incubo è tornato in Veneto dopo il rientro di un manager (positivo) dalla Bosnia. Adesso si ritrova ricoverato in terapia intensiva e intubato. Dopo il tampone positivo aveva rifiutato il ricovero in ospedale. Ci finirà in un secondo momento grazie all’insistenza delle autorità sanitarie. Nella sua azienda, la Laserjet di Pojana Maggiore, sono state individuate altre 30 persone potenzialmente a rischio.