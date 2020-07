L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Veneto. La Regione ha visto impennarsi l’indice di replicazione della malattia e il Governatore Zaia ha affermato: «Il nuovo focolaio ha portato il Veneto dal rischio basso a quello elevato — ha detto Zaia — Così non ne veniamo fuori. Fosse per me, di fronte a certi comportamenti prevederei la carcerazione. È essenziale che a livello nazionale si prenda in mano il dossier, mettendo in fila le questioni con un decreto o con un provvedimento del ministro Speranza. La legge prevede una multa di 1.000 euro in caso di fuga dall’isolamento sanitario: mi sembra ridicolo. E ritengo che sia fondamentale il ricovero coatto, così come è necessario essere severissimi con gli isolamenti sanitari».