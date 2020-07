L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Andrea Crisanti, microbiologo di Padova: «Focolai? Sta succedendo una cosa che era ampiamente prevedibile. Io lo avevo detto il 7 aprile che saremmo andati incontro a un periodo con diversi focolai. Assembramenti? Difficile far rispettare il divieto. Come si fermano in questo momento migliaia di giovani che hanno ricevuto messaggi contraddittori? Prima gli hanno detto che il virus era morto, poi che la mascherina non serviva, poi di nuovo che invece è fondamentale. Se fossi un diciassettenne che deve stare con la sua ragazzetta penserei che gli adulti sono degli idioti. Messaggi contraddittori dati sia da tecnici che politici. Autunno? Rischiamo di avere più focolai, oltre a falsi allarmi dovuti a banali malattie da raffreddamento».