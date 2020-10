L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Italia. Mascherine sempre e dovunque, per strada ma anche a casa con amici e familiari non conviventi. Conte annuncia l’entrata in vigore da oggi del nuovo decreto che istituisce l’obbligo di mascherina con sanzioni da 400 a 1000 euro. «I contagi risalgono, siamo in una fase nuova. Non possiamo entrare nelle case private ma abbiamo una rigorosa raccomandazione: se riceviamo amici e parenti stiamo attenti, indossiamo la mascherina e manteniamo le distanze. Sono le situazioni in cui più si diffonde il contagio. Vogliamo essere più rigorosi per evitare nuove misure restrittive per le attività produttive». «Siamo al lavoro giorno e notte per evitare un nuovo lockdown», dice il ministro della Salute Speranza che, preoccupato per i dati europei, ha già pronta una nuova ordinanza che allunga la lista dei Paesi per i quali è previsto il tampone all’arrivo in Italia: Regno Unito, Belgio, Olanda e Repubblica Ceca si aggiungono a Spagna, Francia, Croazia e Malta mentre esce dalla black list la Grecia con i contagi in calo.