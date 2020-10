L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus nel sud Italia. Il dato di 3.678 positivi preoccupa. Record di positivi in Campania, record in Puglia, record in Sicilia. La regione di De Luca conta 544 positivi su 7.504 tamponi. Sono 196 i malati su 4.822 tamponi in Puglia, il 4,1%. In Sicilia non va meglio: 213 contagiati, altro primato negativo, mentre in Calabria si teme la fragilità delle strutture sanitarie. Infine la Sardegna, con 101 casi giornalieri su 2056 tamponi (4,9%).