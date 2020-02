L’edizione odierna di “Repubblica” parla delle possibili scelte di Pergolizzi per il match contro la Cittanovese. Nessun gol subito nelle ultime tre partite e nove punti conquistati. La marcia del Palermo verso la volata finale per la promozione in serie C passa anche dalla difesa bunker delle ultime gare. Il modulo con tre difensori schierato da Pergolizzi contro Roccella, Marina di Ragusa e Fc Messina, sia per emergenza che per scelta tecnica, sta dando i suoi frutti: tre vittorie di fila. In casa rosanero non accadeva dallo scorso 3 novembre 2019. Miglior difesa del girone I e seconda miglior difesa in assoluto in serie D. Modulo che ha finora portato bene al Palermo non solo per i risultati ottenuti in campo, ma soprattutto per il gioco espresso. Le critiche mosse dai tifosi rosanero nei confronti di Pergolizzi sono ormai archiviate. Il Palermo adesso punta ad allungare la sua striscia di vittorie per dare una sterzata decisiva al campionato, partendo da una certezza: la propria difesa. Sopratutto in trasferta, il reparto difensivo rosanero è invalicabile. Solo 2 gol subiti contro Biancavilla e San Tommaso. In vista della trasferta di domenica, in cui il Palermo affronterà la Cittanovese – si legge -, l’allenatore rosanero potrà contare anche sul rientro degli squalificati Vaccaro e Martinelli. L’opzione più quotata, considerando anche le tre vittorie consecutive ottenute, sembra essere la conferma del 3- 4- 3: il modulo vincente che nelle ultime gare ha ridato serenità all’ambiente rosanero in uno dei momenti più difficili del campionato. L’attenzione di allenatore e staff medico si concentra sul recupero dei difensori Crivello e Peretti. I due, usciti malconci dal derby del “Barbera” contro il Messina, stanno lavorando per recuperare dai rispettivi problemi fisici. Un rebus per Pergolizzi che, in vista della gara di domenica, dovrà decidere se confermare la difesa a tre oppure tornare al modulo con quattro difensori. In questo caso, Vaccaro tornerebbe a fare il terzino sinistro. Col rientro di Vaccaro, invece, Martinelli potrebbe tornare in mediana e fare coppia con Martin o Mauri, col francese che sembra leggermente favorito sul secondo. L’unico reparto in cui Pergolizzi pare non avere dubbi è l’attacco. In attesa del recupero definitivo di Ricciardo, saranno Sforzini e Floriano ad essere schierati fin dall’inizio nel tridente d’attacco, mentre Silipo e Felici sono in ballottaggio per una maglia da titolare.