Altra contestazione ai danni del patron del Corigliano Nucaro. Secondo quanto riporta “Calabriadilettanti.it” a Corigliano c’è il gruppo ultras Skizzati Group 91, e la protesta nei confronti dell’idea dello stesso Nucaro di cambiare la denominazione del club in Corigliano Rossano 2020 si fa sempre più consistente. I tifosi hanno espresso dissenso domenica fuori dallo stadio – mentre in campo gli uomini di Mangiapane ottenevano un glorioso successo contro il Biancavilla – e su Facebook, con l’hashtag “NucaroOut”. La loro richiesta è chiara: “La squadra non deve cambiare denominazione, questo processo non ha senso, il nome del Corigliano non potrà mai essere associato a quello di Rossano, eterni rivali nella nostra storia calcistica”. Gli Skizzati Group sono passati dunque da: “Mauro Nucaro portaci in Europa” – coro divenuto famoso in tutta la Calabria e che intonavano sulle note della celeberrima canzone “Freed from desire” –, a “ Mauro Nucaro vattene a Rossano, Corigliano siamo noi”.