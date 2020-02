L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla del ballottaggio tra Silipo e Felici in vista della sfida contro la Cittanovese. Il Palermo provato ieri nel primo tempo aveva un tridente over del tutto inedito, con Ficarrotta, Sforzini e Floriano. L’unico modo per utilizzarlo, escludendo l’impiego di Fallani tra i pali, è lo spostamento di Felici da qualche altra parte del campo. Sulla fascia destra ad esempio, come fatto ieri, inserendo Langella soltanto nella seconda metà dell’amichevole. Altrimenti, soluzione più probabile, per Ficarrotta si potrebbe prospettare nuovamente un posto in panchina, con il «derby» romano tra Felici e Silipo per il posto lì davanti. In attacco, d’altronde, gli uomini non mancano. Aspettando Ricciardo che la prossima settimana rientrerà in gruppo.