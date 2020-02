L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla dei rientri del Palermo in vista della sfida contro la Cittanovese. Ancora fuori dal campo, ma pronti al rientro. Peretti e Crivello non si sono allenati col gruppo ieri, però Pergolizzi continua a lavorare sulla difesa a 3, in vista di un loro recupero immediato. I due difensori, reduci dalle «botte» del derby con l’Fc Messina, hanno svolto una seduta differenziata mentre il resto della squadra era in campo a Boccadifalco per la consueta amichevole di metà settimana. Avversario di giornata, il Resuttana San Lorenzo (squadra di Prima Categoria che sta stravincendo il suo girone), battuto per 8-0. Al di là del risultato, però, le conferme arrivano sul piano tattico: ancora 3-4-3, ancora Sforzini al centro dell’attacco e ancora Langella sulla fascia, lì dove Pergolizzi ha dovuto spostarlo per emergenza – scrive il quotidiano -. Senza Perettie Crivello,però, la difesa a 3 non poteva che essere sperimentale. Intanto, per entrambi, gli esami non hanno evidenziato lesioni. Il primo ha superato il problema alla spalla rimediato domenica scorsa e non ha alcuna lesione a seguito dell’affaticamento muscolare con cui ha dovuto fare i conti nei giorni scorsi. Stessa cosa per il palermitano, destinato a tornare tra i centrali e non sulla fascia, considerando anche il rientro di Vaccaro. Il terzino ha anchesegnato ungolnelprimo tempo del test, dopo la doppietta di Ficarrotta e le reti di Sforzini e Floriano. Nella ripresa, invece, hanno chiuso il tabellino due rigori (uno realizzato da Lucca e l’altro da Rizzo Pinna) e un gol di Silipo. Un attacco in grande spolvero, dunque, con il solo Felici rimasto a secco tra i marcatori,ma il romano è stato provato ancora una volta da esterno a tutta fascia e non nel tridente offensivo. Lo schieramento, in questa settimana, è parso essere l’unica cosa intoccabile, motivo per cui almeno uno tra Peretti e Crivello dovrebbe essere presente domenica sul campo di Cittanova, con Lancini in mezzo e Accardi pronto al bis da titolare.