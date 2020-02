L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla del record del Palermo in trasferta. Il Palermo torna nel suo habitat naturale, ovvero lontano dal «Barbera». Lì dove la squadra di Pergolizzi ha raccolto 26 puntiin dieci gare e si appresta a lanciare il guanto di sfida al Savoia. Entrambe le contendenti hanno ancora sette trasferte in calendario e i rosa hanno una «quasi» certezza: se mantengono il passo avuto finora fuori casa, la C è cosa fatta. Ventuno punti in palio in trasferta, inclusi i tre del match di Torre Annunziata del 22 marzo. Prenderli tutti, per il Palermo, equivarrebbe a mettere un’ipotecasulla promozione diretta, anche concedendosi il lusso di rallentare tra le mura amiche. Un camminoda record che il Palermo proverà a proseguire anche a Cittanova, la prima delle sette trasferte che separano i rosa dalla fine del campionato. Dall’altro lato, neanche il Savoia può dirsi tranquillo, viste le sfide che il calendario gli riserva lontano dal «Giraud»: due viaggi a Messina, una visita a Giugliano e l’ultima giornata ad Acireale. Anche per loro, la rimonta passa dalle trasferte. Lì dove il Palermo corre a ritmi impossibili da replicare.