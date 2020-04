L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma su nuove misure e bonus per affrontare l’emergenza Coronavirus. Per gli autonomi, il bonus da 600 euro crescerà a 800 euro, ma potrà salire anche oltre questa cifra in presenza di figli e sarà vincolato a un tetto di reddito. Così pure il Rem, il Reddito di emergenza di nuovo conio: una versione semplificata del reddito di cittadinanza, con meno paletti, indirizzato a tutti coloro che sono fuori da altri sostegni, come colf e badanti o disoccupati senza sussidi.