L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla ripartenza delle aziende. Tante aziende possono lavorare con una semplice «preventiva comunicazione ai prefetti», mentre in precedenza occorreva un’autorizzazione. Il rischio è che, nell’attesa di un eventuale no da parte di prefetture intasate dalle istanze, anche chi non avrebbe diritto ad operare stia aggirando il lockdown. Il governo, dopo aver sollecitato le prefetture, garantisce poco spazio a chi chiede ufficialmente di ripartire prima del 4 maggio, ad eccezione delle attività manifatturiere.