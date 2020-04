L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul gesto nobile dell’ex calciatore rosa Luca Toni, fra i 200 soggetti che hanno messo a disposizione del 118 di Modena beni e strumenti di vario genere per l’emergenza. Per tre volte nell’ultimo mese, Toni ha portato pizze per tutto il personale 118 in servizio alla Centrale della sua città, insieme al titolare del locale di cui è socio.