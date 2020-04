L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sulle regole per le Regioni intenzionate a ripartire prima del 4 maggio. Dovranno garantire di avere a disposizione ospedali Covid e luoghi in cui tenere in quarantena i positivi. Negozi e aziende avranno l’obbligo di autocertificarsi per dimostrare di essere in regola con le nuove norme anti-contagio. Dovranno essere in ogni caso garantiti turni diversificati per i lavoratori e privilegiato lo smart working. Per bar e ristoranti la riapertura sembra lontana. Oltre alla consegna a domicilio, si sta valutando il servizio da asporto con l’ingresso scaglionato. Sui mezzi di trasporto, i passeggeri potranno stare soltanto seduti e mantenendo la distanza.