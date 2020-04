L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sulla riapertura dell’Italia. Immuni, la app che dovrebbe mappare i contatti dei contagiati per evitare un’eventuale seconda ondata dell’epidemia, resterà volontaria. Ma chi sceglierà di non scaricarla, potrebbe avere delle limitazioni negli spostamenti. Per essere utile alla causa dovrà essere scaricata almeno dal 60% della popolazione. Per questo serve un incentivo che spinga il maggior numero possibile di italiani a scaricarla.