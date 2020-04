L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sulle certificazioni dei guariti. La maggior parte dei contagiati dal Coronavirus è a casa. Ci sono pazienti sommersi, che hanno sintomi ma non sono stati sottoposti a test e gli asintomatici. Altri sono in isolamento perché entrati in contatto con un caso certo o sospetto. Chi si prende cura di queste persone? Il Pirellone ha dato compito ai medici di base di inserire i loro nomi su una piattaforma e monitorarli. Non sono mancate le proteste di alcuni sindacati per la difficoltà nel seguire tutte queste persone con poche armi a disposizione.