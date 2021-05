L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul futuro societario del Palermo.

Dal punto di vista sportivo la squadra continuerà sportivo la squadra continuerà ad allenarsi anche la prossima settimana prima del rompete le righe.





Ogni aspetto tecnico dal punto di vista della programmazione si inizierà a muovere ufficialmente dopo la definizione del riassetto societario, anche se qualcosa negli uffici di viale del Fante inizia già a muoversi. Il presidente Mirri si trova a Roma per una serie di appuntamenti: in agenda c’è un incontro per commissionare uno studio preliminare di fattibilità per la ristrutturazione dello stadio “Barbera”. Per quanto riguarda l’altro appuntamento riguardante il finanziamento per la costruzione del centro sportivo di Torretta, l’iter è già ben avviato.