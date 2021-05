L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul progetto Ternana.

Quando Bandecchi, Leone e Lucarelli si metteranno al tavolo per il futuro del club, si ripartirà dagli effetti speciali che con la promozione hanno lasciato 18 record e 100 gol segnati nella stagione del ritorno in B. Di sicuro ci sarà un nuovo ruolo per Carlo Mammarella, che ha deciso di smettere per avviare una carriera da dirigente.





Ci sarà bisogno di alleggerire l’attuale rosa facendo scelte, a volte anche dolorose, che porteranno a separarsi da chi quest’anno ha dato tanto alla causa.