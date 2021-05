L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul futuro societario del Palermo.

L’11 giugno scadranno i termini per il diritto di recesso esercitato da Di Piazza. Da quella data l’ex vice presidente diventerà creditore di Hera Hora. L’importo che gli spetterà dipenderà da una serie di parametri.





Il club è sempre alla ricerca di un compagno di viaggio della famiglia Mirri che rilevi il 40% delle quote oppure che rilevi il pacchetto di maggioranza. E’ sempre in piedi il mandato affidato alla banca d’affari Lazard per trovare nuovi finanziatori.