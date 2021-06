L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul derby siciliano della sopravvivenza fra Palermo, Catania e… Trapani.

Sarà un giugno caldo per il calcio siciliano. I tifosi di Palermo, Catania e Trapani si interrogano per capire come arriveranno le rispettive squadre del cuore alle varie scadenze che incombono sui club. I cugini di Messina, invece, si godono uno strano imbarazzo della scelta: l’ACR Messina, vicina alla conquista della Serie C, può essere raggiunta solo dall’inseguitrice FC Messina.





A Palermo il presidente Mirri ha convocato una conferenza stampa per rispondere alle domande sul futuro del club. A Catania, ieri, era il giorno della prima di una serie di scadenze. La società rossazzurra ha inviato alla Commissione di vigilanza sulle società di calcio il prospetto con lo stato patrimoniale. La prossima scadenza è quella dell’iscrizione il 28 giugno.