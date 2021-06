L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Parma targato Maresca.

L’ex Palermo è una scommessa in panchina, ma ha un principio ben chiaro in testa: dominare il campo.





Le sue parole: «Ho delle idee irrinunciabili. Cercheremo di avere il controllo della gara in tutti i momenti, provando a comandare e ad avere l’iniziativa contro qualunque squadra. Non amo parlare di moduli e numeri, ma di spazi e posizioni. I numeri sono relativi, perché in una gara può esserci bisogno di un modulo e in quella dopo no. Il mio desiderio è ricreare quell’atmosfera di entusiasmo che la città e il club meritano. Parma deve diventare un posto dove la gente deve avere voglia di venire. Ci deve essere l’arroganza giusta per riportare questa squadra dove merita. E fondamentale sarà il senso di appartenenza».