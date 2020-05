L’edizione odierna di “Repubblica” parla della possibile ripresa del campionato. il Ministro Spadafora vorrebbe staccare la spina, ma ogni decisione è rinviata: «c’è tempo per decidere », ha detto ai suoi il ministro. Conte, non pare d’accordo su una misura troppo drastica ma che ovviamente non farà saltare il governo su un tema come il calcio. Che la partita sia ormai però terreno di scontro politico l’ha dimostrato il messaggio di Renzi contro il ministro dello sport: «Spadafora può dire quello che pensa, ma non è il padrone del calcio».