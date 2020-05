L’edizione odierna di “Repubblica” parla dei viaggio di Paride Sinacori, un insegnante partito da Milano in direzione Sicilia. «Il mio contratto – sorride – sta per scadere, ma soprattutto potendo insegnare a distanza il mio stipendio da precario non giustifica più un affitto in Lombardia». Dopo varie tappe, e dopo diversi controlli, l’insegnante, insieme ad altri due colleghi, è riuscito ad approdare in Sicilia – spiega il quotidiano -.