L’edizione odierna di “Repubblica” parla della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus e riporta le parole della ministra Paola De Micheli, la quale tira un sospiro di sollievo: “Le previsioni del governo sono state confermate. Da due settimane ripetiamo che l’apertura sarebbe stata graduale e che al massimo il 10% dei “lavoratori di ritorno”, circa 300mila persone in tutta Italia, avrebbero usato i mezzi pubblici. Il monitoraggio di queste ore ci sta dando ragione: non c’è stato nessun caos trasporti”. Il sistema dei trasporti reggerà il 18 maggio? “Ci stiamo lavorando. Investendo non solo sul senso di responsabilità dei cittadini ma anche sulla mobilità alternativa. Il decreto Maggio prevede incentivi sia per l’acquisto sia per lo sharing di monopattini e bici, compresi quelli elettrici”. Di quanto sarà l’incentivo? “Per le biciclette è previsto fino a un massimo di 500 euro. Ma non verrà calcolato per soglie di reddito”.