Sudtirol-Palermo: arbitra Ferrieri Caputi. Le designazioni arbitrali dell’ultima giornata di serie B
Sono state rese note le designazioni della 38^ giornata del campionato di serie B. Sudtirol-Palermo sarà arbitrata da Ferrieri Caputi.
Ecco gli arbitri della Serie B
ASCOLI – PISA h. 20.30
RAPUANO
MONDIN – CIPRIANI
IV: UBALDI
VAR: GARIGLIO (ON-SITE STADIO “CINO E LILLO DEL DUCA”)
AVAR: PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “CINO E LILLO DEL DUCA”)
BARI – BRESCIA
COLOMBO
RASPOLLINI – BARONE
IV: MAROTTA
VAR: MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
AVAR: LONGO S. (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
CATANZARO – SAMPDORIA h. 20.30
PERENZONI
MASTRODONATO – YOSHIKAWA
IV: ARENA
VAR: VALERI
AVAR: MUTO
COMO – COSENZA h. 20.30
MANGANIELLO (foto)
MOKHTAR – DI MONTE
IV: DIOP
VAR: SERRA (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)
AVAR: PAGANESSI (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)
CREMONESE – CITTADELLA h. 20.30
BONACINA
MARGANI – LONGO F.
IV: COSTANZA
VAR: MIELE
AVAR: DI BELLO
FERALPISALO – TERNANA h. 20.30
DIONISI
GALIMBERTI – ARACE
IV: SCARPA E.
VAR: NASCA (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)
AVAR: AYROLDI (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)
LECCO – MODENA h. 20.30
COLLU
SEVERINO – RICCIARDI
IV: IANNELLO
VAR: FABBRI (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)
AVAR: ABISSO (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)
REGGIANA – PARMA h. 20.30
GHERSINI
LOMBARDO – MINIUTTI
IV: RISPOLI
VAR: MAGGIONI
AVAR: DI VUOLO
SPEZIA – VENEZIA h. 20.30
LA PENNA
BERCIGLI – LAUDATO
IV: GALIPO’
VAR: IRRATI (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)
AVAR: PICCININI (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)
SUDTIROL – PALERMO h. 20.30
FERRIERI CAPUTI
D’ASCANIO – CATALLO
IV: RINALDI
VAR: DI MARTINO
AVAR: MINELLI