Sudtirol-Palermo: arbitra Ferrieri Caputi. Le designazioni arbitrali dell’ultima giornata di serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2024

Sono state rese note le designazioni della 38^ giornata del campionato di serie B. Sudtirol-Palermo sarà arbitrata da Ferrieri Caputi.

Ecco  gli arbitri della Serie B

ASCOLI – PISA h. 20.30

RAPUANO

MONDIN – CIPRIANI

IV: UBALDI

VAR: GARIGLIO (ON-SITE STADIO “CINO E LILLO DEL DUCA”)

AVAR: PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “CINO E LILLO DEL DUCA”)

BARI – BRESCIA

COLOMBO

RASPOLLINI – BARONE

IV: MAROTTA

VAR: MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

AVAR: LONGO S. (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

CATANZARO – SAMPDORIA h. 20.30

PERENZONI

MASTRODONATO – YOSHIKAWA

IV: ARENA

VAR: VALERI

AVAR: MUTO

COMO – COSENZA h. 20.30

MANGANIELLO (foto)

MOKHTAR – DI MONTE

IV: DIOP

VAR: SERRA (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

AVAR: PAGANESSI (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

CREMONESE – CITTADELLA h. 20.30

BONACINA

MARGANI – LONGO F.

IV: COSTANZA

VAR: MIELE

AVAR: DI BELLO

FERALPISALO – TERNANA h. 20.30

DIONISI

GALIMBERTI – ARACE

IV: SCARPA E.

VAR: NASCA (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

AVAR: AYROLDI (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

LECCO – MODENA h. 20.30

COLLU

SEVERINO – RICCIARDI

IV: IANNELLO

VAR: FABBRI (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

AVAR: ABISSO (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

REGGIANA – PARMA h. 20.30

GHERSINI

LOMBARDO – MINIUTTI

IV: RISPOLI

VAR: MAGGIONI

AVAR: DI VUOLO

SPEZIA – VENEZIA h. 20.30

LA PENNA

BERCIGLI – LAUDATO

IV: GALIPO’

VAR: IRRATI (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)

AVAR: PICCININI (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)

SUDTIROL – PALERMO h. 20.30

FERRIERI CAPUTI

D’ASCANIO – CATALLO

IV: RINALDI

VAR: DI MARTINO

AVAR: MINELLI

Ultimissime

Sudtirol-Palermo: arbitra Ferrieri Caputi. Le designazioni arbitrali dell’ultima giornata di serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2024

Playoff di serie C: Crotone eliminato, i tifosi chiedono ai giocatori di togliersi la maglia

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2024

Il Secolo: “Playoff di B, adesso tutti vogliono evitare la Samp. Pirlo: «Vogliamo arrivare davanti al Palermo»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2024

Gazzetta dello Sport: “Pirlo dà la carica: «Samp, noi ci siamo. Obiettivo serie A»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2024

Repubblica: “Desplanches scavalca Pigliacelli tra i pali il futuro è già iniziato. La società ha scelto, Pigliacelli via?”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2024