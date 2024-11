Repubblica Genova: “Sampdoria verso il Palermo. Stop in nazionale, ansia per Bereszynski”

Le pagine di stamattina di “Repubblica” (ed. Genova) si soffermano sui problemi fisici dei difensori della Sampdoria, prossimo avversario di campionato del Palermo.

Dalla Polonia non arrivano buone notizie su Bartosz Bereszynski. Il terzino si è fermato venerdì durante l’amichevole contro il Portogallo, accusando un problema alla coscia che fa temere un lungo stop. Bereszynski stesso ha espresso preoccupazione ai media locali, dichiarando: “Temo che l’infortunio possa essere serio. Ho sentito un forte dolore e già prima di tirare sapevo di essermi fatto male. Mentre correvo, ho messo tutto il peso sulla gamba destra e mi è sembrato che l’anca fosse uscita e poi rientrata.” Questo episodio chiude un 2024 amaro per Bereszynski con la nazionale, dove ha disputato appena 65 minuti in 12 gare, rimanendo spesso in panchina.

Ma Sottil dovrà far i conti con altri problemi fisici. Veroli è ancora fermo per pubalgia, e Ferrari, reduce da un lungo stop, non è stato ancora utilizzato e deve essere gestito con cautela. Anche Borini è ai box per un affaticamento al polpaccio, un problema che lo rende in dubbio per la sfida contro il Palermo. Nel frattempo, la partitella in famiglia a Bogliasco contro la Primavera ha regalato qualche nota positiva. Pedrola è apparso in crescita di condizione e sembra ormai destinato a partire dal primo minuto nella prossima gara.