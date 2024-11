Gran Galà del Calcio Italiano. Tre giocatori del Palermo premiati

L’evento rappresenta un momento di celebrazione per i protagonisti del calcio italiano, esaltando talenti e professionalità che hanno contribuito a rendere unica la scorsa stagione.

Lunedì 18 novembre, presso Villa Egidio in località Borgo Grappa (Latina), si terrà la tredicesima edizione del Gran Galà del Calcio Italiano, un evento esclusivo dedicato alle eccellenze del panorama calcistico nazionale per la stagione 2023/2024.

Elenco completo dei premiati:

Miglior Portiere: Andrea Fulignati

Miglior Difensore: Alessandro Circati

Miglior Centrocampista: Pierluigi Casiraghi

Miglior Attaccante: Gennaro Tutino

Miglior Calciatore dell’Anno: Patrick Cutrone

Miglior Giovane Calciatore dell’Anno: Antonio Raimondo

Miglior Gol dell’Anno: Gennaro Tutino (Ascoli-Cosenza, 01/05/2024)

Miglior Procuratore dell’Anno: Giovanni Tateo e Valeriano Narcisi

Miglior Giovane Procuratore dell’Anno: Francesco Iovino e Matteo Coscia

Miglior Allenatore dell’Anno: Paolo Vanoli

Miglior Giovane Allenatore dell’Anno: Alberto Aquilani

Miglior Responsabile Settore Giovanile: Giovanni Invernizzi

Miglior Responsabile Area Scouting: Massimiliano Notari

Miglior Squadra dell’Anno: Parma Calcio 1913

Miglior Presidente dell’Anno: Floriano Noto

Miglior Direttore Sportivo dell’Anno: Filippo Antonelli e Carlalberto Ludi

Miglior Dirigente Sportivo dell’Anno: Roberto Goretti

Miglior Addetto Stampa: Fabrizio Cometti e Gianluca Parente

Miglior Team Manager: Antonio Scimone

Miglior Calciatore Rivelazione dell’Anno: Giuseppe Sibilli e Sebastiano Esposito

Miglior Esordiente dell’Anno: Francesco Pio Esposito

Premio Club per Aver Giocato con Più Calciatori Italiani: FC Südtirol

Premio Gestione Social: AS Cittadella

Premio Alla Carriera: Gaetano Masucci e Valerio Di Cesare

TOP XI – Serie B

Portiere: Sebastiano Desplanches (Palermo)

Terzino Destro: Cimino Baldovino

Terzino Sinistro: Gianluca Di Chiara

Difensori Centrali: Matteo Bianchetti e Paolo Rozzio

Centrocampisti Laterali: Daniele Verde e Anthony Partipilio

Centrocampisti Centrali: Jacopo Segre (Palermo) e Mattia Valoti

Attaccanti: Massimo Coda e Matteo Brunori (Palermo)

Allenatore: Fabio Pecchia

Il Palermo si conferma protagonista della Serie B e il riconoscimento ai suoi giocatori ne è una testimonianza. La serata del Gran Galà sarà un momento di celebrazione per tutto il calcio italiano.