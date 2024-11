Il Secolo: “Sampdoria, a Palermo sarà emergenza”

L’edizione odierna de “Il Secolo XIX” si concentra sugli infortunati della Sampdoria in vista della partita di domenica 17 novembre in casa del Palermo.

Il club blucerchiato deve fare i conti con una nuova tegola: l’infortunio di Bartosz Bereszynski, capitano blucerchiato, che si è fermato durante il match di Nations League tra Portogallo e Polonia. Il terzino, costretto a lasciare il campo al 32’, ha accusato un problema alla coscia destra mentre calciava verso la porta avversaria, riportando sensazioni subito negative: “Mentre correvo ho messo tutto il peso sulla gamba destra e ho sentito come se l’anca fosse uscita e poi tornata al suo posto. Quando ho tirato, ho sentito un dolore forte, l’infortunio sembra grave”, ha dichiarato il difensore nel post-partita. Di sicuro salterà la sfida contro il Palermo, e se le prime impressioni fossero confermate, il suo stop potrebbe prolungarsi per diverse settimane.

L’infortunio del polacco arriva in un momento delicato per la Sampdoria, che stava ritrovando certezze anche grazie al contributo del capitano, reduce dal traguardo delle 200 presenze in blucerchiato. Con il nuovo modulo 4-2-3-1 in fase di sperimentazione, Bereszynski avrebbe potuto tornare nel suo ruolo naturale di terzino destro, consolidando la sua importanza sia in campo che nello spogliatoio. Senza il suo capitano, Andrea Sottil dovrà fare affidamento su Venuti come terzino destro, mentre Depaoli potrebbe essere impiegato più avanti, da esterno alto.

La situazione è resa ancora più complicata dagli infortuni di altri giocatori chiave: Coda è già out, mentre Borini è in dubbio per il Palermo a causa di noie muscolari al polpaccio. Nel frattempo, il tecnico ha fatto lavorare con la prima squadra il giovane attaccante della Primavera, Simone Leonardi, che potrebbe rappresentare un’opzione emergenziale. Dopo il weekend di riposo, la Sampdoria riprenderà gli allenamenti martedì, con l’obiettivo di preparare al meglio la trasferta in Sicilia, nonostante le difficoltà e le assenze pesanti. L’infortunio di Bereszynski rappresenta una sfida in più per una squadra che cerca stabilità in un momento di grande incertezza.