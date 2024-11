Tedino: «Dionisi tecnico importante, ma il Palermo è un po’ indietro. Desplanches da Serie A»

Bruno Tedino ha rilasciato un’intervista ai microfoni di PianetaSerieB.it. L’ex tecnico del Palermo ha rilasciato anche delle dichiarazioni sulla partenza stagionale dei rosanero, spendendo anche belle parole su Sebastiano Desplanches:

«È normale che una piazza come Palermo, che conosco molto bene, voglia i risultati subito, ma questo non è possibile. Anche se, sinceramente, il Palermo è un po’ indietro nella tabella di marcia. Gli allenatori non hanno la bacchetta magica. Io penso che Dionisi sia un tecnico molto importante, molto bravo ed intelligente. Quanto a Desplanches, mi fa piacere che me lo nomina perchè era una ragazzo che non aveva mai giocato prima e noi, al Trento, avevamo puntato su di lui nonostante fosse un ragazzo classe 2003. E’ un portiere molto moderno, forte, oltre ad essere un ragazzo molto positivo ed un gran lavoratore. Secondo me può fare la Serie A, senz’altro. Santoro e il Modena? Simone lo abbiamo preso a Teramo dopo il fallimento del Palermo, puntando fortemente su di lui. E’ un ragazzo che ha grande quantità, una buona qualità e tempi di inserimento straordinari. Secondo me potrebbe fare qualche gol in più, a quel punto potrebbe guardare anche a qualche categoria superiore»