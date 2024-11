Repubblica: “Palermo, il ds è già al lavoro per il mercato di gennaio. In difesa difficile piazzare Lucioni, a centrocampo…”

Le pagine di stamattina di Repubblica (ed. Palermo) fanno il punto della situazione dei rosanero in vista del mercato di gennaio.

Centrocampo: tra certezze e dilemmi

Segre ha rinnovato e resta una pedina centrale, mentre Gomes è ormai insostituibile. Ranocchia, nonostante sia stato scavalcato da Verre nelle gerarchie, rimane un punto fermo del progetto. Nonostante i suoi alti e bassi, Saric potrebbe comunque essere confermato. Il forfait prolungato di Blin ha lasciato un vuoto in mezzo al campo e il bosniaco potrebbe essere prezioso.

Difesa: tra uscite e innesti

In difesa potrebbero essere ceduti Buttaro e Peda, con il polacco che potrebbe essere girato in prestito per accumulare esperienza. In difesa, il Palermo guarda più alle entrate che alle uscite. Baniya, ancora ai box, è in prestito e potrebbe rappresentare una soluzione temporanea. Nedelcearu, in scadenza nel 2025, diventa un jolly fondamentale per la retroguardia, mentre Lucioni, che non si è mai completamente ripreso dall’infortunio all’anca, è destinato a lasciare a giugno. La difficoltà di piazzarlo prima potrebbe complicare ulteriormente la gestione del reparto arretrato.

Il modello De Sanctis

Il ds Morgan De Sanctis ha già dimostrato di sapersi muovere in situazioni complesse, come avvenuto alla Salernitana, dove fu protagonista di un mercato dinamico con colpi di lusso come Boulaye Dia e Nicolussi Caviglia, oltre a operazioni mirate per rinforzare la squadra a gennaio. Lo stesso approccio potrebbe essere replicato al Palermo, puntando su cessioni di giocatori fuori dai radar per finanziare acquisti strategici.

La certezza tra i pali

In un mercato che si preannuncia vivace, una cosa è certa: il giovane portiere azzurrino Desplanches non si tocca. Considerato sia presente che futuro del club, è una delle poche colonne sicure attorno a cui costruire la squadra per il prosieguo della stagione. Con una combinazione di esperienza, talento giovane e possibili innesti, il mercato di gennaio sarà decisivo per dare al Palermo la spinta necessaria a raggiungere gli obiettivi stagionali.