L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza under del Palermo. Resta il problema dell’assenza di terzini di ricambio. Nulla vieta di schierare un giocatore ancora più piccolo, ma ovviamente avrà meno esperienza dei compagni in un momento della stagione in cui occorre pensare anche a questo. L’altra soluzione è quella di cambiare sistema di gioco per sfruttare eventualmente un centrocampista in più, inserire il 2000 Peretti in una difesa a tre e spostare meno giocatori possibile. L’assenza degli esterni di centrocampo puri potrebbe essere colmata, con Langella e Kraja, entrambi classe 2000, che potrebbero giocare contemporaneamente ed essere impiegati larghi con Martin e Martinelli. I punti fermi di Pergolizzi sono i due centrali di difesa Lancini e Crivello, i due centrocampisti Martin e Martinelli e gli attaccanti Ricciardo e Floriano. L’unica possibilità che ha l’allenatore del Palermo di liberare una casella fra i giocatori da mandare in campo per forza è rinunciare al portiere esperto Pelagotti per fare giocare il 2001 Fallani.