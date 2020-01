L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza “under”. Col Roccella, Pergolizzi dovrà rinunciare ai suoi due terzini titolari Doda e Vaccaro. Il primo sarà costretto a saltare più partite, mentre Vaccaro oggi conoscerà quanto rimarrà fermo per squalifica. La grande paura per Doda è stata scacciata dalla diagnosi dell’infortunio subito sul campo del San Tommaso: l’intervento a piedi uniti di Alleruzzo ha causato la «lesione distrattiva del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro», recita il bollettino medico del club rosanero, confermando le prime impressioni del responsabile medico Roberto Matracia che a caldo aveva diagnosticato un trauma distorsivo- contusivo. La prognosi è di circa un mese di assenza, molto più breve di quanto sarebbe accaduto per la temuta rottura del legamento crociato. Doda potrebbe saltare quattro partite e tornare a disposizione per Palermo- Biancavilla. “El Vacha” (soprannome di Vaccaro, padrone della fascia sinistra) salterà almeno due partite: oggi sarà squalificato dal giudice sportivo per l’espulsione subita dopo la gomitata a gioco fermo rifilata a un avversario sul campo del San Tommaso. Impossibile, a norma di regolamento, visto il rosso diretto e la situazione di gioco fermo, che la sanzione sia di appena un turno di stop: dipenderà tutto da quello che ha scritto l’arbitro sul referto con il rischio di tre giornate per condotta violenta.