L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sull’infortunio di Doda. Il difensore albanese tira un sospiro di sollievo: dagli esami a cui si è sottoposto è stato escluso l’interessamento dei legamenti. La diagnosi è “lesione distrattiva del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro”. Non c’è nessuna rottura del legamento crociato, che lo avrebbe allontanato dai campi di gioco per almeno 4 mesi. Il rientro è ipotizzabile in 40 giorni e il ragazzo avrebbe già cominciato il percorso fisioterapico. Col Roccella sarà assente anche Vaccaro. All’organico mancano sostituti naturali nel ruolo, tanto che nella lista-mercato c’erano anche i nomi di difensori laterali, da cercare nei settori giovanili di grossi club. La valutazione è in corso e non è detto che entro la fine di gennaio non possano arrivare nuovi elementi di fascia.