L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulle possibili scelte del tecnico Pergolizzi in vista della sfida col Roccella. La prima idea per sopperire alle assenze contemporanee di Doda e Vaccaro era la difesa a tre, ma emergerebbe l’altra difficoltà degli esterni. Dunque, il tecnico starebbe pensando allo spostamento di Crivello sull’out mancino, dove ha giocato moltissimi anni. La difesa a quattro verrà confermata, con l’inserimento di Accardi a destra e Peretti in mezzo con Lancini.