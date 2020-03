L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sui nuovi poveri. Ina Romano, 53enne che nel 2019 ha aperto la gelateria “Rorò” in Piazza Marina, attraversa un momento difficile: «Frutta e verdure sono finite. C’erano un paio di fette di carne congelate e un po’ di baccalà. E penso che sia stato il nostro ultimo pasto sicuro. Con 40 euro sul conto non so proprio come fare la spesa. E devo pensare anche ai miei due figli. Mai più frutta e verdura da domani, solo le cose essenziali. Pane e pasta. Si torna davvero ai tempi della guerra. Ho un mutuo con la banca di 80mila euro per la ristrutturazione del locale e un canone d’affitto di 800 euro al mese per la gelateria. Per marzo ho pagato, ma per aprile non so come fare».