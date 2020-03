L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’operato dei rider palermitani. «E ora devi difenderti non soltanto dal Coronavirus, ma anche dai rapinatori che in questi giorni di crisi pensano di assaltare una diligenza carica di oro», dice uno. Nel bel mezzo dell’emergenza Coronavirus, corrono da un capo all’altro della città per consegnare di tutto. «Mi piacerebbe che i palermitani riconoscessero il contributo che stiamo dando in questo periodo così difficile. Tutti o quasi stanno dentro e noi invece sfidiamo un virus sconosciuto, ma anche la pioggia, il freddo e tutti gli imprevisti» afferma Samuel Morgante. Non smettono di sorridere. «Se i rapinatori pensano di farci paura si sbagliano. Siamo in tanti, e corriamo più veloci di loro nelle notti di Palermo».