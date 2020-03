L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle misure per arginare l’emergenza Coronavirus. In attesa che il governo regionale metta sul piatto i 100 milioni, da Roma ne arrivano 43,5. Servono aiuti alle famiglie e Palermo sono già 11mila quelle che si sono registrata alla Centrale unica di aiuto alimentare. Da oggi alle 18 le iscrizioni saranno sospese: «Stiamo rimuovendo quelle con codici fiscali errati – specifica Giuseppe Mattina, assessore alle Attività sociali – le doppie iscrizioni e quelle con reddito di cittadinanza». I Sindaci si stanno organizzando autonomamente: a Messina De Luca considera insufficiente il milione e 700 mila euro in arrivo da Roma e ha avviato la “Messina family card” per fornire aiuti consistenti.