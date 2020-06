L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla situazione societaria del Palermo. Mirri e Di Piazza restano uniti soltanto dalle carte firmate che prevedono almeno un altro anno di collaborazione per il bene del Palermo. Ieri è andato in scena l’ennesimo pomeriggio di confronto che non ha risolto i problemi. L’obiettivo della promozione in Serie B resta. L’italo-americano ha sempre l’intenzione di vendere il suo 40% e l’acquirente potrebbe essere lo stesso Mirri.