L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla convenzione per il “Barbera”. E’ scattato ed è subito rientrato l’allarme sulla concessione dello stadio al club, la cui disponibilità è discriminante per l’iscrizione al campionato i C. Il Sindaco Orlando aveva parlato di una bozza sul tavolo degli uffici comunali, il club aveva chiesto di prendere visione, ma dal Comune hanno ribadito che nessuna commissione si era mai occupata dalla questione. Tuttavia, la commissione urbanistica guidata allora da Giovanni Lo Cascio, al momento agli arresti domiciliari, aveva iniziato a lavorare su una bozza di convenzione.