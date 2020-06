Attraverso la propria pagina Twitter, il Frosinone ha voluto celebrare l’amarcord della promozione in Serie A, risalente al 16 giugno 2018, quando i ciociari si imposero nella discussa finale play-off di ritorno contro il Palermo. In basso, il tweet in questione:

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/OnThisDay?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#OnThisDay</a><br>🗓 16 giugno 2018<br>⚽️ Frosinone – Palermo 2-0 <br>👉🏻 Il Frosinone torna in <a href="https://twitter.com/SerieA?ref_src=twsrc%5Etfw">@SerieA</a> <a href="https://t.co/mIr6G0VXuw">pic.twitter.com/mIr6G0VXuw</a></p>— Frosinone Calcio (@Frosinone1928) <a href="https://twitter.com/Frosinone1928/status/1272778527251759104?ref_src=twsrc%5Etfw">June 16, 2020</a></blockquote>