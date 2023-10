L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla gara che il Palermo giocherà lunedì 23 ottobre contro lo Spezia davanti al Barbera delle grandi occasioni.

Non è soltanto la carica degli oltre 20.000, ma il segnale di una città che si è mobilitata per un sogno da raggiungere a braccetto con la squadra, magari agguantando anche un nuovo traguardo. Il Palermo si sfrega le mani e allaccia gli scarpini pronto a tornare in campo dopo lo stop per dimostrare la sua fame, sospinto dal tredicesimo uomo che già in passato ha fatto le fortune del club, e avrà dalla sua anche la possibilità di guardare i risultati delle avversarie prima di agire, essendo la sfida con lo Spezia quella che chiude la decima giornata.

Puntare al primo posto, quindi, all’insegna della continuità con il sostegno vorace dei tifosi che intanto hanno acquistato i biglietti e che hanno ancora tempo per entrare nell’Olimpo dei numeri, visto che la vendita terminerà alle ore 20,25 del giorno della partita. Si punta al pienone. Attualmente il record stagionale di presenze appartiene alla gara contro il Cosenza, la seconda tra le tre giocate in casa, unica sconfitta in campionato che ha fatto registrare in totale 26.007 accessi, suddivisi tra 12.603 abbonati e 13.404 biglietti venduti. Prima, però, l’incontro con la FeralpiSalò vinto 3 – 0 che ha dato ai 22.667 spettatori la misura di un Palermo sempre pronto a stupire: gol di Insigne, Stulac e Di Francesco al debutto, pratica chiusa ed entusiasmo alle stelle.