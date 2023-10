L’edizione odierna de “Il Secolo XIX” di La Spezia si sofferma sulla sfida della squadra di Alvini contro il Palermo.

Continua la marcia di avvicinamento dello Spezia in vista della sfida di lunedì sera allo stadio Barbera di Palermo. Ieri mattina seduta intensa sotto la pioggia per il gruppo diretto dall’allenatore Massimiliano Alvini, che questa mattina sul presto, al Ferdeghini, terrà la consueta conferenza stampa prima dell’allenamento che dirigerà a Follo in tarda mattinata a differenza del suo collega Eugenio Corini, il quale ha fissato l’incontro

con i giornalisti per domani. Tutti disponibili i calciatori per l’importante e difficile sfida controla seconda in classifica, eccetto il difensore bulgaro Hristov che prosegue il lavoro differenziato per recuperare dall’infortunio subito al soleo, il centrale tedesco Muhl, sottoposto a cicli di fisioterapia e Wisiniewski.

Nikolaou e compagni hanno svolto una seduta tecnico-tattica preceduta da una fase di riscaldamento in palestra e proseguita sul campo, tra esercitazioni tecniche, possessi palla, sviluppi offensivi e varie partitelle a tema. Da sciogliere il rebus sul clima che troveranno le Aquile alla Favorita, perché il sud a differenza del nord Italia è ancora interessato da alte temperaturedi origine africana.