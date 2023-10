Il noto commentatore di DAZN Riccardo Mancini, è stato intervistato da “PianetaSerieB” esprimendosi sul campionato cadetto.

Ecco un estratto:

«Un pronostico sulle neo-promosse e sulle possibili retrocesse? Non voglio fare proprio un pronostico ma dico quali sono le mie sensazioni. Parma e Palermo sono le favorite, subito dietro ci sono Pisa, Cremonese e Sampdoria se trova una quadratura. Per me le tre neo-promosse usciranno da queste cinque squadre. Per quanto riguarda la lotta per non retrocedere, devono svegliarsi Lecco e Feralpisalò. Lo Spezia non ha iniziato bene ma con qualche alibi, è scesa dalla A ha cambiato tanto ed ha inserito tanti giovani. Non credo ad una Sampdoria che lotterà per non retrocedere».