L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia. I dati non confortanti alle porte di Ferragosto mettono in fibrillazione prefetti, sindaci e gestori di locali. «Abbiamo chiesto al prefetto e alla questura di mandare più uomini per il prossimo fine settimana, quando prevediamo un afflusso notevole di bagnanti. Da soli non riusciamo a controllare sette varchi con un corpo della municipale di una decina di persone e con l’organico dei carabinieri che quest’anno non è stato rafforzato», ragiona il primo cittadino di Balestrate, Vito Rizzo.

Alessandro Cilano di Fiba Confesercenti spiega: «Da un lato noi applichiamo le misure per garantire la sicurezza dei nostri clienti e subiamo i controlli – racconta il rappresentante della categoria, proprietario dell’Ombelico del mondo di Mondello – dall’altro, nella spiaggia libera vediamo ambulanti e assembramenti».