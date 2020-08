L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul turismo in Sicilia. I voucher della giunta Musumeci si fanno attendere, mentre continuano ad arrivare i turisti. Il progetto, finanziato per 75 milioni con la Finanziaria, deve ancora essere sbloccato dall’intesa con Roma e l’Europa sui fondi europei.

«Io – osserva il presidente di Federalberghi Nico Torrisi – mi auguro che i voucher possano servire a salvare una stagione fallimentare, che a luglio ha visto presenze al 50 per cento e in agosto poco sopra. Ma sarebbero serviti in periodo estivo. La settimana prossima sarà già Ferragosto». Palermo, Catania, Ragusa, Siracusa e Agrigento si consoleranno con i fondi nazionali: la decisione fa esultare il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e i leader di Confcommercio e Confesercenti, Francesco Picarella e Vittorio Messina.