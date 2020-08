L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus, riportando le dichiarazioni di Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute: «Camminiamo su una lama di rasoio. Stupisce che a chiedere un allentamento delle regole siano le Regioni più colpite. Il virus è indifferente alla politica. Contagia seguendo le sue regole, e i fatti hanno dimostrato che laddove si prendono decisioni divergenti dalla scienza, l’epidemia riprende forza. Questo non danneggia solo la salute, ma anche l’economia. Lo sa bene la Spagna, che per aver riaperto in anticipo alcune regioni ha perso il controllo dei focolai e ha buttato la stagione turistica. Scuola? Possiamo guardare all’estero. Troviamo esempi buoni, come Danimarca e Cina, e cattivi, come Francia e Israele».