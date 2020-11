L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia.

Sono poco più di 1.300 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore. «Segno che il picco è arrivato, e da questo momento il numero dei nuovi casi scenderà

progressivamente», spiega il professor Vito Muggeo, che coordina il

gruppo Covistat19 del dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statistiche dell’università di Palermo.







Anche in Sicilia sembra arrivato il giro di boa «Da oggi in avanti – spiega il professor Muggeo – il numero dei nuovi casi giornalieri dovrebbe, in media, progressivamente e lentamente decrescere. Questo non significa che

ogni nuovo conteggio sarà sempre inferiore a quello del giorno precedente, ma che il trend sarà negativo portando a un indice di trasmissibilità Rt sotto 1».