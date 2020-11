L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul momento del Governo Conte.

Pd, M5S e Italia Viva sembrano essere d’accordo sulla necessità di un rimpasto che rinforzi il governo. Pare che sia lo stesso Renzi ad aver puntato il ministero della Difesa, per una sorta di dispetto nei confronti dell’ex fedelissimo Guerini.





Molti cominciano a pensare si possa fare a meno di Conte, soprattutto se il premier non sarà in grado di ritrovare la capacità di guida esercitata in primavera.